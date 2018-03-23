بالفيديو.. ولادة نادرة لعجل بـ 6 أرجل ومؤخرتين

بكين(صدى):

تحولت مزرعة بمدينة تشونجتشينج جنوبي الصين، إلى مقصد سياحي، عقب نشر مقطع فيديو لولادة نادرة لعجل بـ6 أرجل ومؤخرتين.

وفي الفيديو يمكن رؤية العجل وهو يتحرك والساقين الإضافيتين تتدليان من بطنه، حيث يبدو أنه لا يستطيع التحكم فيهما، بينما تبرز من مؤخرته مؤخرة أخرى إضافية.

وقال صاحب العجل وقال المزارع زانج جونجكسون في تعليقه على الفيديو: ربيت الأم لمدة 5 سنوات وساعدتها على إنجاب 4 عجول، لكني لم أر قط أي شيء من هذا القبيل.

وعرف الأطباء البيطريين هذه الحالة باسم ” Polymelia ” وهي طفرة جينية تؤثر على واحد من كل 100 ألف عجل، وتؤدي إلى ظهور أعضاء إضافية.

