أسطورة ليفربول عن ” صلاح ” : لاعب لا يقهر والأمر كله يعود للثقة

نواف السالم(صدى):

قال الويلزي إيان راش، أسطورة ليفربول والهداف التاريخي للنادي في موسم واحد، عن اللاعب المصري محمد صلاح: ” تشعر بأن صلاح لاعبًا لا يقهر، فالأمر كله يعود إلى الثقة، عندما تلعب بشكل جيد، هكذا تعرف أنك ستسجل ” .

واستكمل ” راش ” حديثه عن صلاح: ” سمعت أن بعض لاعبي ليفربول، يقولون إن صلاح رائعًا في التدريبات أيضًا، وليس فقط في المباريات ” .

ووجه أسطورة ليفربول، عدة نصائح لـ ” صلاح ” قائلًا: ” يجب أن تتطلع إلى تطوير نفسك في كل مرة، الموسم المقبل، سيبحث الناس عنك، وسيخرجون قائلين، ” إذا توقفت عن اللعب، فسيتوقف ليفربول عن اللعب والفوز أيضًا ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” صلاح ” ، أحرز 36 هدفًا، مع ليفربول، وأمامه فرصة خلال الـ 9 مباريات المتبقية، هذا الموسم على الأقل؛ لتسجيل 12 هدفًا إضافيًا؛ ليتجاوز الرقم القياسي لراش ” 47 هدفًا في موسم 1983-84 ” .

ويستعد محمد صلاح حاليًا، مع المنتخب المصري؛ لمواجهة نظيره البرتغالي، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، في أول مباراة ودية، يخوضها الفراعنة، قبل المشاركة في كأس العالم 2018 بيونيو المقبل.