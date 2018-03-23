بالصور.. الكشف عن مرسيدس C-Class الكوبيه والمكشوفة المحسنة بتحديثات مختلفة

نيويورك(صدى):

أعلنت شركة مرسيدس عن اطلاق النسخة الكوبيه والمكشوفة من سيارتها C-Class 2019 قبل ظهورهما في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018.

وزودت الشركة السيارات الجديدة بصادمات أمامية وخلفية جديدة وشبكة تهوية محسنة ومصابيح أمامية LED وأخرى خلفية LED مطورة كما توفر الشركة لها باقة نايت الخاصة التي تتوفر في طرازات النسخة المكشوفة فقط.

كما زودت السيارات بتحديثات في الجزء الداخلي تشمل عجلة قيادة جديدة وعدادات رقمية 12.3 بوصة وزر ستارت ستوب مع 64 لون داخلي جديد للاضاءة ونظام تعرف صوتي خاص ومقاعد أمامية بخاصية التدفئة كما زودت السيارة بفرش جلدي محسن وتحديثات جديدة ولمسات خشبية خاصة.

ومن المنتظر توفر السيارات في القارة الأوروبية في نسخ C 200 و C 200 4MATIC مع محرك 1.5 لتر بقوة 181 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر كما تم توفير السيارات بنظام كهربائي بقوة 48 فولت يزيد قوة السيارة في حالات التسارع بالسيارة الذي يبدأ من الثبات الي 100 كم ساعة في 7.9 ثانية مع سرعة قصوة تبلغ 239 كم ساعة مع معدل استهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كم.

أما نسخة C 220 d فتأتي بمحرك 2 لتر بقوة 192 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر ويمكن لهذه النسخة التسارع في 7 ثواني مع سرعة قصوى 240 كم في الساعة. كما توجد نسخة أخرى أعلى في الاداء هي C43 بمحرك 3 لتر في 6 بقوة 384 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر ، بينما في أمريكا ستتوفر نسخ C300 بمحرك جديد 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر. وستبدأ مبيعات السيارات المحسنة في ألمانيا في يوليو المقبل وفي أمريكا في نهاية العام الجاري.