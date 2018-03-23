إتاحة وظائف شاغرة من ” نسما القابضة ” للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما القابضة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف هي: مهندس أمن أول: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة، مدير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مهندس اختبارات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الحاسوب)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنا ، بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2018م.