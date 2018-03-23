المعارضة القطرية: الدوحة تدعي محاربة الإرهاب بـ ” عمليات تجميلية “

طلال الضوي(صدى):

أكدت المعارضة القطرية، أن ادعاء النظام القطري بأنه يحارب الإرهاب هي عمليات تجميلية شكلية؛ لإخفاء التخبط التي يعيشه، في إشارة إلي قائمة الإرهابيين التي أعلنتها قطر أمس الخميس.

وأضافت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات لها عبر موقع ” تويتر ” : ” في حال كان يراهن هذا النظام على أن الدول والشعوب الشقيقة في المنطقة ستعطيه ثقتها، فهو واهم. فالأضرار والنزاعات والتدخلات والعمليات الارهابية التي يقوم بها خدمة للفرس والعثمانيين الجدد لم تتوقف. بل أنها في تزايد خاصة في القرن الأفريقي والمغرب العربي وبلاد الشام ” .

وكشفت المعارضة القطرية أن تنظيم الحمدين ما زال يغدق الأموال على الإرهابيين، قائلاً: ” ضباط أمن تميم وحاشيته، مازالوا يغدقون الأموال والعطايا على خلاياهم وعملائم في الإقليم ويطمئنون قادة هذه المنظومات أن ما قد يشاهدوه أو يقرأوه من قرارات يحتمل أن تصدر عن النظام في مجالات الإرهاب أو العلاقة مع تنظيم حسن البنا وسيد قطب ليست إلا للترويج الإعلامي ” .

وتابع : ” إننا ندعو كل من يرفع راية محاربة هذا النظام القمعي الارهابي وفكره ومنظوماته الإعلامية العنصرية إلى عدم التراجع قيد انملة عن التصميم على تحقيق أهداف القضاء على خطر تميم وكل من ينتمي إلى حلقة الشر المتحكمة بشعبنا منذ عقود ” .

واختتم : ” يؤكد إئتلاف المعارضة القطرية أن إسقاط تميم ومحاكمته مع حاشيته واجهزته وكل من تورط في تحويل قطر الى دولة غريبة عن حضنها الخليجي والعربي، هو هدفنا الأول والأخير ولن نتراجع عنه حتى تحقيقه ” .