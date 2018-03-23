وظائف إدارية شاغرة بـ ” الراجحي للاستثمار “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجح، للاستثمارات العقارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، للمواطنين والغير مواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، مكة المكرمة ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مدير أول مشروع ” مكة المكرمة ” .

– سكرتير تنفيذي ” الرياض ” .

وذكرت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق، بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، الدخول عبر الرابط التالي: هنــــا .