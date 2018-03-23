ما الحب إلا للحبيب الأول.. أنجلينا جولي غاضبة من عودة براد بيت لزوجته الأولى

نورة الشهري(صدى):

أكدت مصادر أن النجمة العالمية أنجلينا جولي ترفض التصالح مع جينفر أنستون، وظهر ذلك بعد طلب أنستون عقد هدنة بينها وبين جولي، لكن جولي رفضت بشدة كما أنها لم تقبل دعوة أنستون على العشاء.

وأشارت مصادر أن أنجلينا غاضبة للغاية من علاقة الصداقة التي تجمع جين وبراد بيت، ولكن جين تعتقد أن الوقت قد حان أخيرا لحل الماضي، ولابد من بداية جديدة على جميع الجبهات، لكن أنجلينا أفقدت محاولات جينفر.

كما قيل إن سبب طلاق براد بيت عن زوجته الأولى جينفر أنستون هو علاقته بأنجلينا جولي، وتدور الأيام ليتزوج براد من جولي، ولكن بعد قصة حب طويلة انفصل الثنائي وهما في انتظار الطلاق، في حين انفصلت أيضا أنستون عن زوجها جاستين ثيرو وتنتظر حاليا الطلاق.