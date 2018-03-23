انطلاق التصفيات الختامية لتحدي القراءة العربي بمشاركة 180 متسابق ومتسابقة

سعيد العجل(صدى):

تنطلق بوزارة التعليم مطلع هذا الأسبوع ٨ / ٧ / ١٤٣٩ هـ التصفيات النهائية للدورة الثالثة من تحدي القراءة العربي حيث تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فريق التحكيم من دولة الإمارات العربية المتحدة للتصفيات الختامية من مشروع تحدي القراءة العربي وذلك عبر برنامج لقاء عن بعد في يومي الأحد والإثنين الموافق ٨-١٤٣٩/٧/٩هـ بهدف تحكيم الطلاب والطالبات المتأهلين بمنطقة مكة ومحافظاتها تحكيماً مباشراً من منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها (الطائف، جدة، الليث، القنفذة).

وسيكون عدد الطلاب والطالبات في التحكيم الغير مباشر يوم الأحد ٢٣ متسابقا و٣٠ متسابقة، ويوم يوم الإثنين أيضا غير مباشر ٣٠ متسابقا و ٣٥ متسابقة أما التحكيم المباشر سيكون يوم الثلاثاء ويشمل ٣١ متسابقا و٣١ متسابقة، وسينقل بعدها الفائزين إلى المرحلة الأخيرة من التحكيم بمدينة دبي للتنافس على بطل تحدي القراءة.

كما سيتم تحكيم المدارس المتميزة يوم الأحد تحكيما مباشرا وعددها ١٤ مدرسة.

وشهدت المنافسة لهذه السنة تزايدا في أعداد الطلبة المشاركين في التحدي، حيث يشارك في هذا الموسم طلبة من ٤٤ دولة، من بينها ١٤ دولة عربية و٣٠ دولة أجنبية، في أول مشاركة رسمية واسعة للطلبة العرب المقيمين في دول المهجر، جاء ذلك على إثر إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي في أكتوبر الماضي تحوّل التحدي إلى العالمية، تلبية لشغف الآلاف من الشباب العرب، خارج الوطن العربي، كي يكونوا جزءاً من هذا السباق المعرفي الأضخم من نوعه.