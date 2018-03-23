بالفيديو.. 32 مدينة شملتها حملات ضبط تنفيذ قرار ” توطين منافذ السيارات “

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة النقل العام، اليوم الجمعة، أن هناك 32 مدينة بالمملكة، شملتها حملات الهيئة لضبط الاستجابة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، وكذلك ضبط الإلتزام بقوانين أنشطة النقل البري المتعددة.

حيث استعرضت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جولاتها في المدن المختلفة بالمملكة، من خلال مقطعًا فيديو رصدت فيه بعض اللقطات من حملاتها بشأن تنفيذ قرار التوطين بمنافذ تأجير السيارات.

جدير بالذكر، أن هيئة النقل العام، نفذت عدة حملات لضبط تنفيذ قرار توطين منافذ تأجير السيارات في عدد من المدن المختلفة بالمملكة، وذلك بالشراكة الناجحة مع وزارة العمل، ووزارة النقل، وعدد من الجهات الحكومية.