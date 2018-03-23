محافظ التدريب التقني يدشن المخيم الترفيهي التعليمي للأطفال بنادي المؤسسة 

سعيد العجل(صدى):

دشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن المقبل وعدد من مسئولي المؤسسة المخيم الترفيهي التعليمي للأطفال بنادي المؤسسة وذلك بحي صلاح الدين بالرياض حيث شاهد معاليه الفعاليات واستمع إلى شرح من الزوار والمشاركين .

وأوضح مدير عام نادي المؤسسة الرياضي الأستاذ إبراهيم الغفيلي ان مخيم ارض التفوق الترفيهي للأطفال والذي يقام بدعم من هيئة الترفيه وتنظمه شركة exit وعدد من شركات القطاع الخاص ويهدف الى ممارسة الاطفال للالعاب الحركية المفيدة كما تقدم المؤسسة عدد من المهارات التقنية والمهنية التي تعكس رسالتها مثل صيانة السيارة والالكترونيات والصفائح المعدنية وصناعة الدمى والتجميل.

واكد الاستاذ ابراهيم صالح الغفيلي مدير عام النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض أنه تم افتتاح أكبر مخيم ترفيهي للأطفال ((أرض التفوق)) وذلك بالنادي الرياضي للمؤسسه بالرياض و بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

مشيرا إلى أنه تم إستكمال جميع التجهيزات لإستقبال الزوار لمدة ثلاث أيام ابتدا ء من امس الخميس الموافق ٥-٧-١٤٣٩ وحتى يوم غدا السبت ، مبينا أن الفعاليات تبدأ ممن الساعه 2 ظهرا وحتى الساعة 10 ليلا .

ودعى الغفيلي منسوبي المؤسسة واسرهم إلى ضرورة زيارة المخيم والاستفادة من الامكانات والمهارات والتي أتيحت لهم.