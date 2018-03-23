انطلاق ” أودي A6 موديل 2019 ” بمحرك V6 وشاحن توربيني في نيويورك

نيويورك(صدى):

في أعقاب الكشف عن A6 موديل 2019 في معرض جنيف للسيارات خلال الشهر الجاري ، أعلنت أودي عن خطط لتقديم السيارة في معرض نيويورك الدولي للسيارات. ولم تعلن الشركة تفاصيل حول السيارة ولكنها ستأتي بتصميم ثوري يتبع نهج السيارات A7 وA8 مع شبكة تهوية باطار وحيد عريض وجسم خارجي رياضي ومصابيح أمامي ماتريكس LED HD.

ورغم أن التصميم الخارجي ليس مختلف بشكل كبير ولكن السيارة زادت في الحجم ليبلغ طولها 4.939 متر وعرضها 1.886 متر والارتفاع 1.457 متر مما يزيد من رحابة المقصورة وقدرتها علي استيعاب الركاب خاصة في المقاعد الخلفية.

أما مقصورة السيارة فتأتي بوحي موديلات A7 مع وحدة MMI تعمل باللمس تحل محل الزر الدائري مع شاشتين باللمس ونظام ترفيهي اساسي قياس 10.1 بوصة والأكثر انخفاضاً قياس 8.6 بوصة وتوفر الدخول علي نظام التحكم في المناخ. كما يتوفر نظام تحكم طبيعي في اللغة يسمح للسائقين بقول بعض الكلمات مثل أنا أشعر بالبرد لتتسائل السيارة حول مستوى الحرارة المطلوب في المقصورة.

وتتوفر الموديلات الأوروبية من السيارة بباقة من الخيارات مثل النسخة الأمريكية وتشمل مقاعد بخواص التبريد والتدفئة والتدليك مع فتحة سقف بانورامية زجاجية ونظام صوتي راقيBang & Olufsen مع باقة اضاءة محيطية وباقة كواليتي تتميز بمعطر للجو وناشر للعطر ومنقي للهواء.

وستأتي السيارة بمحرك V6 بشاحن توربيني مع نظام هجين محدود بقوة 48 فولت بجانب محرك V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني بقوة 334 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر ونظام دفع كلي قياسي وناقل حركة اس ترونيك من 7 سرعات وتسارع في 5.1 ثانية وسرعة قصوى 250 كم في الساعة.