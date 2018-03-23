خلال زيارته لأمريكا.. ولي العهد يلتقي بكبار الشركات الأمريكية الثلاثاء

نايف السالم(صدى):

من المقرر أن يجتمع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع المقبل بنيويورك، مع كبار الشخصيات في ” وول ستريت ” والشركات الأمريكية؛ وذلك ضمن جزء من الزيارة الأولى إلى الولايات المتحدة، منذ أن أصبح وليًا للعهد في يونية العام الماضي.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن ولي العهد سيسافر لـ ” بوسطن، هيوستن، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، سياتل ” ؛ لبحث فرص الاستثمارات؛ وذلك بعد أن جرى التمهيد لها،خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة فرصة لطمأنة بعض المستثمرين، الذين كلنوا قلقين تجاه حملة المملكة، ضد الفساد في نوفمبر الماضي، بالإضافة لإقامة روابط جيدة للاستثمارات بالمملكة.

يُذكر أن سفارة المملكة، قالت في بيان يوم الأثنين الماضي، أن ولي العهد سيشارك، بمنتدي الرؤساء التنفيذين في الولايات المتحدة لعام 2018م، في نيوريوك، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يُقان حفل عشاء ، في هذه المناسبة.