بالفيديو.. ملحمة بنجران تبيع لحم ” قعدان ” مريضة ومطالبات بتكثيف الرقابة
وثَّق مواطن، في مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، استغلال إحدى ملاحم منطقة نجران في بيع لحم ” قعدان ” مريضة وهزيلة.
وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع المقطع، مطالبين أمانة المنطقة بتكثيف الرقابة، حيق قال أحدهم : ” يجب إغلاق الملحمة ويغرم ويسفر العمال ” .
شاهد.. مواطن يُوثق إستغلال أحدى ملاحم #نجران في بيع لحم "قعدان" مريضة وهزيلة.. ومطالب لأمانة المنطقة بتكثيف الرقابة.! pic.twitter.com/BUJIeEN3jv
— نجران اليوم (@NajranToday) 23 March 2018
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