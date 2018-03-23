بالفيديو.. ملحمة بنجران تبيع لحم ” قعدان ” مريضة ومطالبات بتكثيف الرقابة

راشد آل شريه(صدى):

وثَّق مواطن، في مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، استغلال إحدى ملاحم منطقة نجران في بيع لحم ” قعدان ” مريضة وهزيلة.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع المقطع، مطالبين أمانة المنطقة بتكثيف الرقابة، حيق قال أحدهم : ” يجب إغلاق الملحمة ويغرم ويسفر العمال ” .