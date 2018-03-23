الخراشي يشيد بـ ” بيتزي ” : مكسب حقيقي

ماجد محمد(صدى):

يرى المدرب السابق للأخضر، محمد الخراشي، أن معسكر المنتخب الحالي في مارابيا الإسبانية هو الأهم في إطار التحضير لكأس العالم المقرر إنطلاقة في روسيا.

ووصف ” الخراشي ” الفترة التي يمر بها الأخضر حاليًا بأنها رائعة جدًا، مضيفًا: ” اختيار عناصر المنتخب من قبل المدرب بيتزي يعتبر شبه نهائي للقائمة التي سترافقه إلى روسيا، إضافة إلى أنه سيفرض خلال تجمعه الحالي أسلوبه ونهجه الخاص وطريقة اللعب التي يود الظهور بها ” .

وتابع: ” المجموعة الحالية متفق عليها من قبل الجميع، وينقصها الرباعي محمد البريك، سلمان الفرج، عبدالرحمن العبيد، والحارس عبدالله المعيوف، والذي أتوقع انضمامهم خلال المعسكرات المقبلة ” .

وأشاد بالمدرب الحالي، قائلًا إن ” بيتزي ” اسم كبير في عالم التدريب ومكسب حقيقي للمنتخب السعودي، متابعًا: ” أتمنى أن يساعده اللاعبون وقدراتهم لإنجاحه، لأنهما يكملان بعضهما البعض ” .