مرور جازان يطيح بشاب لممارسته ” تفحيط جنوني ” بالطريق العام

تركي السالم(صدى):

نجحت الفرق الأمنية التابعة لإدارة مرور منطقة جازان، أمس الخميس، في القبض على أحد الشباب الذي مارس ” التفحيط ” بطريقة جنونية في طريق عام في محافظة الداير بالقطاع الجبلي.

كما قام رجال الأمن بـ ” مرور جازان ” ، بحجز واحدة من المركبات التي استخدمت في ذلك، بعد أن رصدت الدوريات أنواع تلك السيارات.

ومن جانبه، أوضح العقيد راشد الغامدي، مدير مرور منطقة جازان، أن فرق البحث والتحري المرورية لا تزال تجري تحرياتها للوصول إلى بقية المفحطين.