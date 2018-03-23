وظائف إدارية شاغرة بشركة ” سراكو ” بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة في مدينة ” الدمام ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– محاسب.

– منسق إدارة المعلومات.

– محاسب أول.

– إداري.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، مناشدة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط، عبر الرابط التالي: هنا .