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وظائف إدارية شاغرة بشركة ” سراكو ” بالدمام

وظائف إدارية شاغرة بشركة ” سراكو ” بالدمام
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة في مدينة ” الدمام ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– محاسب.
– منسق إدارة المعلومات.
– محاسب أول.
– إداري.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، مناشدة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط، عبر الرابط التالي: هنا .


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