وظائف إدارية شاغرة بشركة ” سراكو ” بالدمام
كشفت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة في مدينة ” الدمام ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– محاسب.
– منسق إدارة المعلومات.
– محاسب أول.
– إداري.
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م، مناشدة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط، عبر الرابط التالي: هنا .
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