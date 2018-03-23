” إريكسون ” تتيح 8 وظائف للعمل بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة إريكسون ” Ericsson ” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عدداً من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن العمل سيكون بفروعها وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأشارت إلى أن الوظائف هي: مهندس معماري عدد (وظيفتين): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مهندس تكامل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات)، أخصائي عمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات).

كما تضمنت الوظائف: مهندس تكامل وتحاليل: درجة ماجستير أو البكالوريوس في الهندسة،مدير أول مشروع العميل: درجة البكالوريوس في الهندسة، مدير الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير، مدير مشروع العميل: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات، أو المجالات ذات الصلة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م.