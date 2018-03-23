” التعليم ” تشكل لجنة للإشراف على إجراءات تثبيت المعلمات البديلات

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة التعليم شكلت لجنة للإشراف على تطبيق إجراءات تثبيت المعلمات البديلات، وفقًا للضوابط التي شملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا بالموافقة على تثبيت المعلمات البديلات.

ومن المتوقع أن يشمل التثبيت 3600 معلمة بديلة يحملن مؤهلًا أقل من الجامعي، حيث أوضحت المصادر، أن قرار التثبيت تضمن عددًا من الضوابط، من أبرزها: ” إلزام المعلمة بإحضار صورة من عقد العمل، وصورة من مسيّر الرواتب، وأن يكون التعيين على الوظائف الإدارية ” مكاني ” وعلى الوظائف التعليمية حسب الاحتياج ” .

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بالموافقة على تثبيت المعلمات اللاتي سبق لهن العمل كمعملات بديلات وطالبن بالتثبيت، وذلك طبقًا لضوابط محددة، على أن يجري تثبيتهن على ثلاث دفعات، فيما جرى تثبيت دفعتين منهم.