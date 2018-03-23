مدرب البرتغال لا يضع عينه على لقب كأس العالم

نواف السالم(صدى):

قال فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، أن منتخب بلاده ليس ضمن المرشحين للقب كأس العالم في روسيا 2018.

وأضاف: “نسعى لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب المصري من أجل تحفيز اللاعبين قبل كأس العالم “.

وأشار إلى أن البرتغال ليست مرشحه للفوز بكأس العالم، مضيفًا :” لكننا سنقاتل من أجل الفوز بكافة المباريات والوصول بعيداً في البطولة “.

وأكد: ” سوف نسعى للتغلب على الصعوبات والإصابات التي ضربت صفوفنا في الفترة الماضية، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادرين على سد العجز “.