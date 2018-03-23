بالصور.. زواج هولندية من دبلوماسي بريطاني على الطريقة السودانية

الخرطوم(صدى):

احتفلت ” فيكا ” الدبلوماسية بالسفارة الهولندية، بزفافها على الدبلوماسي بالسفارة البريطانية ” إشتياك غافور ” ، حيث أقاموا الزفاف على الطريقة السودانية، وارتدت العروس ” فركة القرمصيص ” ، وكشفت وجهها للعريس، بينما لبس العريس الزي السوداني.

وصار الزفاف، وفقًا للتقاليد السودانية، وتم نثر ” المحلب ” ، على رأس العريس، من قبل سيدة كبيرة في السن، كما جرت العادة، وهي تقاليد تتحدث عن جلب ” الحظ السعيد ” ، وحمل على الأعناق، كما يفعل الأقران والأصدقاء في العرف السوداني.

ومن جانبها، قالت السفارة البريطانية على موقعها: ” أقام العروسان اشتياق غافور، وهو دبلوماسي في السفارة البريطانية، وفيكا، دبلوماسية السفارة الهولندية، عرسًا سودانيًا خالصًا، حيث كان لقاؤهما الأول في الخرطوم ” .