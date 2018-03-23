3 خلطات سحرية لإنقاص الوزن في أسبوع واحد فقط

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تغذية، إن عملية انقاص الوزن يتطلب إن تعتمدي أساليب فعالة تمنحك نتائج مضمونة وخصوصاً عبر استعمال خلطات جسم مناسبة.

لذلك، قدمت خبيرة التغذية افضل خلطات لإنقاص الوزن في اسبوع:

1- الكرفس: بدلاً من اللجوء الى الاطعمة المشبعة بالدهون عند شعورك بالجوع، يمكنك ان تقومي بمضغ الكرافس فهو فعال جداً في عملية حرق الدهون.

2- الزنجبيل والقرفة: لتحضير هذا المشروب اخلطي ملعقة من الزنجبيل المطحون مع ملعقتين من القرفة مع كوب من الماء اغلي المكونات على النار ثم قومي بتصفيتها وأضيفي اليها ملعقة من العسل وشرائح الليمون. اشربي هذا المزيج يومياً على الريق.

3- اللبن والشاي الاسود: اخلطي كوبين من الماء مع ملعقتين من الشاي الاسود وملعقة من القرفة وملعقة الزنجبيل. اغلي المكونات ثم قومي بتصفيتها واضيفي اليها كوبين من اللبن وملعقتين من العسل. اشربي هذا المزيج قبل الوجبات ولاحظي النتيجة التي ستحصلين عليها.