الحكومة اليمنية تدين احتجاز جثمان ” صالح ” رسميًا

فهمي محمد(صدى):

كشف محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أن استمرار الحوثيين في إخفاء جثمان الرئيس اليمني السابق ” علي عبد الله صالح ” ، يعد عملًا منافيًا للأخلاق الإنسانية.

وأكد ” عسكر ” ، أن جرائم الحوثيين مستمرة، عبر اعتقال وملاحقة كوادر حزب المؤتمر ومداهمة منازلهم ومنازل المعارضين لها بصنعاء، فضلًا عن التضييق على الحريات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي وإيقاف وسائل الإعلام المعارضة.

حيث انتقدت الحكومة اليمنية، استمرار احتجاز ميليشيا الحوثي الإرهابية لجثة ” صالح ” ، منذ اغتياله على يد عناصر حوثية في ديسمبر الماضي، وذلك بعد قيام الميليشيا الإرهابية بإخفاء جثته، ثم العمل على تغييب كل ما له علاقة به من ” أفراد أسرته، والجناح الموالي له في حزب المؤتمر ” .

فأصبح ملف جثمان ” صالح ” بمثابة ” لعنة ” تطارد الحوثيين داخل وخارج اليمن، وذلك في ظل مطالبات مستمرة بتسليم الجثمان لذويه.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين قوات موالية للرئيس اليمني السابق ” والحوثيين، نهاية نوفمبر الماضي، في صنعاء، الأمر الذي أسفر عن مقتل ” صالح ” في 4 ديسمبر من العام الماضي.