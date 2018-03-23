حاول التحرك تلقائيا بعد الصدمة.. طفل يمني يجد ساقه مبتورة

فهمي محمد(صدى):

دمَّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، منزل المواطن اليمني شاهر بره، إثر قصف مدفعي، بحجة عدم تقديم شيئاً للمجهود الحربي، وهو ما تفعله الملشيا الإرهابية دائماً.

وفي أقل من ثانية، وجد الطفل شعيب شاهر بره الذي لم يبلغ الثلاث أعوام نفسه وسط دمار كامل، يحدق في السماء بقوة وكأنه يرى جميع أفراد أسرته الذين تحولوا إلى جثث هامدة، هناك.

ربما لم يشعر الطفل الألم في حينها، فالصدمة أحياناً ما تفقد الإنسان الشعور بأي شيء، إلا أنه عندما تمكن من الشعور بما يدور حوله، وجد نفسه في مستشفى محاط بمجموعة من الأجهزة الطبية.

حاول الطفل الصغير تحريك أعضاء جسمه، بطريقة تلقائية بعدما أفاق من الصدمة التي لحقت به، إلا أنه وجد أعضاءً مليئة بالآلام، وأعضاءاً أخرى غير موجوددة من الأساس، فقدمه الذي فقده في القصف جعلته معاقاً للأبد.

يشار إلى أن المليشيا الإرهابية تصعد من صور القتل والدمار بحق المدنيين الذين تسيطر عليهم في الآونة الأخيرة، كما ارتفعت نسبة النازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.