” البيئة ” تطور إجراءات نظام الرخص الإلكترونية لحفر الآبار لخدمة المستفيدين

سعيد العجل(صدى):

طورت وزارة البيئة والمياه والزراعة إجراءات ونظام الرخص الإلكترونية الذي يهدف لتسهيل إجراءات إصدار رخص حفر الآبار بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن تطوير الإجراءات تمنح المستفيد خاصية طباعة رخص الآبار من موقع الوزارة مباشرة بعد موافقة وكالة الوزارة لشؤون المياه على اكتمال إجراءاتها، مع وضع إجراء أمني لمعلومات الرخصة، من خلال إرسال(sms) على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب يحتوي على رمز التحقق لإتمام عملية الطباعة.

وبين الدكتور السبيعي أن الوزارة قامت بتصميم تطبيق خاص بالهواتف الخلوية لقراءة الباركود على الرخصة بعد طباعتها لمعرفة معلومات الرخصة وإي تحديثات تطرأ عليها بهدف التسهيل على المستفيدين وخدمتهم.