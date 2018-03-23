5 أسباب غير متوقعة تزيد من هرمون اللبن عند المرأة

متابعات(صدى):

أكد مجوعة من الأطباء، أن هناك عدة أسباب تزيد من هرمون اللبن عند المرأة، وإذا ارتفع هرمون اللبن لدى المرأة يمكن أن يتسبب في عدم حدوث الحمل، لذا فهي مشكلة يمكن أن تسبب في تأخر الإنجاب.

حيث أن ارتفاع هرمون اللبن يمكن أن يكون آمنا في هذه الحالات، وتشمل:

1- فترة الحمل.

2- فترة الرضاعة.

مع العلم أن هرمون اللبن يرتفع في هذه الأوقات، لكي تتهيأ الأم لاستقبال الجنين، لذا فهو أمر طبيعي تمامًا، ولكن إذا زاد هرمون اللبن في غير هذه الأوقات يمكن أن يتسبب في العديد من المشاكل، أبرزها تأخر الحمل، ولكن السبب الرئيسي في زيادة هرمون اللبن تكون نتيجة، ما يلي:

1- خلل في الغدة النخامية في المخ.

2- تناول بعض الأدوية، وبالأخص الأدوية الخاصة بالجهاز العصبي.

3- تناول مضادات الاكتئاب.

4- مضادات الصرع.

5- التعرض لضغط وتوتر شديد.