5 أسباب تدفع الرجل للزواج مرة ثانية

متابعات(صدى):

قد يفكّر الرجل بالزواج للمرة الثانية بعد الانفصال عن زوجته أو بعد موتها. إلّا أن هذا القرار يعتبر من الأهم على الإطلاق وهو أكثر وعياً وإدراكاً من المرّة الأولى خصوصاً أن الرجل وبعد تجربة قاسية يستخدم عقله تجنّباً للوقوع بأيّ خطأ مجدداً.

ومن أهم الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مرة ثانية.

1- الوقوع في الحبّ

إن عيش الرجل قصة حبّ مع امرأة جديدة يدفعه إلى التفكير بالزواج للمرة الثانية. فهو في هذه المرحلة قد يشعر بالوحدة العاطفية ويكون بحاجة إلى شخص جديد يساعده على نسيان كلّ ما مرّ به من تجارب سلبية ومصاعب وآلام. فالحبّ يسحر قلب الرجل ويعيده سنوات إلى الوراء ايّ على عمر الشباب والمراهقة/ فيعود ويعيش قصّة حبّه مع من يحبّ ويرغب بإمضاء حياته إلى جانبها.

2- مساعدته في تربية أطفاله

في حال توفيت الزوجة، يشعر الرجل بحاجة كبيرة إلى سندٍ ودعم من شخص يقف إلى جانبه ويساعده في تربية أطفاله. من هنا قد يفكّر في الزواج للمرة الثانية وذلك بهدف تأمين أمّ بديلة لأطفاله تمنحهم العطف والحنان وتؤمن متطلباتهم خلال غيابه عن المنزل وتواجده في العمل.

3- الرغبة ببناء عائلة

إذا لم يكن لدى الرجل أطفال من وزواجه الأول، فهو يسعى للزواج مرة ثانية بهدف باء عائلة جديدة والتخطيط لإنجاب الأطفال. فالأطفال يزيّنون المنزل الزوجيّ وينعشون العلاقة التي تجمعه مع زوجته كما انهم يعززون استمرارية اسم العائلة.

4- الملل

يشعر بعض الرجال المنفصلين أو المطلّقين بالملل من العيش بمفردهم، فيبحثون بالتالي عن الزواج للمرة الثانية بهدف إضافة بعض الإثارة إلى حياتهم اليومية.

5- ضغط الأهل

يشكّل الاهل أحياناً ضغوط كبيرة على الرجل بهدف جعله يتزوّج مرة ثانية ذلك لأنهم لا يريدون أن يعيش حياته وحيداً خصوصاً إذا لم يكن لديه أولاد. لذلك يساعدونه على إيجاد امرأة ثانية ليبني معها حياةً زوجية جديدة فلا يبقى وحيداً بعد رحيلهم.