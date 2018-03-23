وفاة وإصابة اثنين في إطلاق نار من مضطرب نفسيا بالأحساء

نايف السالم(صدى):

صرَّح العقيد زياد الرقيطي، المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه ورد بلاغ إلى شرطة الأحساء من مستشفى الأحساء العام، عن إسعاف مواطن عشريني جراء إصابته بثلاث طلقات نارية، مساء أمس.

وأوضح المصاب في إفادته، أنه تعرَّض لإطلاق النار من قبل أحد أقاربه الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ثم أطلف النار على نفسه من نفس السلاح.

وعثرت الشرطة على الجاني مصاباً بطلق ناري أمام منزلهم، وقد تم نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة هناك.

واستكملت جهات الضبط الجنائي بالشرطة الإجراءات اللازمة للحادثة، تمهيدً لإحالتها لفرع النيابة العامة.