الأمير هاري وخطيبته يرسلون دعوات مطرزة بماء الذهب لحضور زفافهم

لندن(صدى):

أرسل الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، دعوات لحضور حفل زفافهم مطرزة بماء الذهب لـ 600 شخصاً، فيما لم يتم الإعلان عن الشخصيات المدعوة للزفاف .

وأعلن مكتب الأمير هاري في بيان إعلامي، أن جميع المدعوين لحضور مراسم الزواج في كنيسة سان جورج يوم 19 مايو القادم بقصر ويندسور، قصر الملكة إليزابيث، سيدعون إلى حفل استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك.

واضاف ، وفي المساء سيحضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروغمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز والد هاري.