دراسة تحذر من الإفراط في تناول المشويات

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن الإفراط في تناول المشويات، يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن شوي اللحوم، حمراء أم بيضاء، من دون تغطيتها أي مكشوفة من الأعلى، وعلى درجة حرارة عالية يزيد من احتمال تسببها في ارتفاع ضغط الدم لدى تناولها.

وأشارت نتائج هذه الدراسة، وذلك بعد فحص آلاف النساء والرجال الذين لم يعانوا يومًا من مشاكل في ضغط الدم، السكر، أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان، لمدة تتراوح بين 12 و16 عامًا.

والجدير بالذكر، أن الذين تناولوا حصتين أو أكثر من اللحوم المشوية أسبوعيًا ارتفعت نسبة إصابتهم بمشكلة ضغط الدمّ حتى 17%.