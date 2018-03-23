بالصورة.. شيرين تثير الجدل من جديد على انستجرام

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، أثارت بها الجدل كعادتها، و كتبت تعليقًا أثار فضول متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت شيرين في الصورة وهي تهدي وردة لشخص يقف أمامها ويضع يديه على وجهه، وعلقت عليها قائلة: ” جايبالك وردة يا سونسون “.

وارتدت الفنانة تى شيرت أسود وبنطالا من اللون البيج، بينما لم يظهر حسن الشافعي حيث كان يضع يديه على وجهه مستعدا لمفاجأتها وتعبيرا عن الفرحة.