بالصورة.. شيرين تثير الجدل من جديد على انستجرام
نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، أثارت بها الجدل كعادتها، و كتبت تعليقًا أثار فضول متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ظهرت شيرين في الصورة وهي تهدي وردة لشخص يقف أمامها ويضع يديه على وجهه، وعلقت عليها قائلة: ” جايبالك وردة يا سونسون “.
وارتدت الفنانة تى شيرت أسود وبنطالا من اللون البيج، بينما لم يظهر حسن الشافعي حيث كان يضع يديه على وجهه مستعدا لمفاجأتها وتعبيرا عن الفرحة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3108 ] نشر منذ 2 ساعتين
بجد ناس فاضية ليش الانتقاد الصورة عادية
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك كيف تثير الجدل والله ماثارت جدلي ولا علي منها