أم تخسر طفلها بسبب علاج منزلي شائع

مكسيكو(صدى):

تسبب إهمال أم مكسيكية في خسارة طفلها الذي لم يبلغ العامين ، عقب إعطاءه دواء شائع لعلاج ارتفاع درجة الحرارة ، دون وعي بإرشاداته الطبية .

حيث لجأت الأم إلى ما يعرف بالـ Vicks Vaporub ، وهو مرهم ذو رائحة قويّة، يساعد على تخفيف الإحتقان والمساعدة في تقليص عوارض الحمى ، فطبقت على منطقة الصدر، الرقبة وتحت الأنف لدي طفلها القليل من هذا المرهم، وخلدت إلى النوم.

وكانت الصدمة لدى استيقاظها ، حيث وجدت طفلها لم يعد يتنفّس. عندها، هرعت به إلى المستشفى، ولكن كلّ المساعي لإنعاشه باءت بالفشل، ليفارق الحياة وهو لم يكمل عامه الثاني.

وعلق أحد الأطباء على الواقعة قائلا ، أنه يجب العمل بالتعليمات المختصّة بكلّ دواء فهذا النوع من المرهم لا يسمح بإستعماله للأطفال دون عمر الثالثة ، حيث يزيد إستنشاق المواد المنبعثة من هذا المرهم من الإفرازات المخاطيّة داخل الرئتين لدى الأطفال الصغار، فيكون له الأثر المعاكس ويزيد من الإحتقان وحتّى الإلتهابات، ليتعرّض الطفل لخطر الإختناق.