زيدان يراقب صلاح في مواجهة مصر والبرتغال

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن متابعة مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الجمعة؛ لمباراة المنتخب المصري ونظيره البرتغالي؛ لرؤية النجم محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت المصادر، إن زيدان يفكر جديًا في خطف صلاح؛ خاصة في ظل تلقي لاعبه الويلزي غاريث بيل عرض مغري من الصين مقابل 130 مليون يورو.

ويفكر ” زيدان ” في ضم صلاح بعد الأداء المذهل الذي يقدمه هذا الموسم مع ليفربول؛ حتى يستعيد الفريق الملكي عافيته مجددًا، والصراع على الصدارة في الدوري الإسباني من جديد.

ويلتقي المنتخب البرتغالي ونظيره المصري مساء اليوم في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.