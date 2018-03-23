70 ألف شخص بحاجة لمساعدات إنسانية في عفرين

نيويورك(صدى):

كشفت الأمم المتحدة، أن هناك ما بين 50 و70 ألف شخص في مدينة عفرين بشمال سوريا، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث قال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ” حسب معطياتنا، لا يزال في عفرين ما بين 50 و70 ألف شخص ” .

وأكد المتحدث، أن نحو 167 ألف شخص نزحوا من عفرين جراء العمليات القتالية، و137 ألفًا منهم موجودون في تل رفعت والبلدات المجاورة، فيما أفادت معطيات ” اليونيسيف ” ، بأن هناك نحو 100 ألف شخص في منطقة عفرين.

تجدر الإشارة، إلى أن تركيا، كانت قد بدأت يوم 20 يناير الماضي، وبالتعاون مع فصائل ” الجيش السوري الحر ” ، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة التركية في 18 مارس، سيطرة قواتها على مدينة عفرين شمال سوريا.