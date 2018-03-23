العثور على منحوتات صخرية فنية في صحراء المملكة

على العنزى(صدى):

عثر عالم الآثار الفرنسي ” جيوم شارلو ” ، من المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا بالاشتراك مع زميله السعودي حسين آل خليفة، أحد المسئولين عن التراث السعودي، 12 عملًا نحتيًا في الصخر لسفينة الصحراء الجمل، الذي يفضل الكثيرون لحومه وألبانه بالإضافة إلى قدرته على تحمل العيش في الصحراء.

حيث ترجع هذه الأعمال النحتية إلى أكثر من ألفي عام بالصحراء في منطقة ” الجوف ” شمالي المملكة.

والجدير بالذكر أن هذا الكشف العلمي له أهمية تاريخية لما قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى تنوع وثراء التاريخ السعودي، إلا أن الغموض مازال يحيط بهذه الأعمال الفنية والأدوات التي استخدمت فيها.

كما يعتقد علماء الآثار أن هذا المكان كان يعد استراحة في طريق القوافل تجاه بلاد الرافدين وذلك في القرون الأولى.