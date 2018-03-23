4 فوائد لقناع الفحم للبشرة أهمها مقاومة الشيخوخة
إن الحصول على بشرة نضرة ومشرقة يتطلب منك أن تقدمي لها العناية المناسبة مع خلطات الوجه التي تمنحك نتائج فعالة.
لذا، إليكِ فوائد قناع الفحم للبشرة.
1- نضارة البشرة: يمتازه قناع الفخم بقدرته على التحكم بالزيوت التي تفرزها البشرة، ويخلصك من الشوائب الموجودة على سطحها.
2- يقلل حجم المسامات: ان المسامات الواسعة من المشاكل التي تفسد اطلالتك. لذا، ينصح بتطبيق ماسك الفحم الذي يساعد على تقليص المسامات.
3- علاج حب الشباب: يساعد ماسك الفحم على التخليص نهائياً من مشكلة حب الشباب فهو يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تغذية البشرة.
4-يقاوم أعراض الشيخوخة: إن ظهور االخطوط الرفيعة في وجهك من الامور التي يمكن ان تفسد اطلالتك. لذلك، يعمل قناع الفحم على شد خلايا البشرة.
اترك تعليقاً