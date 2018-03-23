4 فوائد لقناع الفحم للبشرة أهمها مقاومة الشيخوخة

نورة الشهري(صدى):

إن الحصول على بشرة نضرة ومشرقة يتطلب منك أن تقدمي لها العناية المناسبة مع خلطات الوجه التي تمنحك نتائج فعالة.

لذا، إليكِ فوائد قناع الفحم للبشرة.

1- نضارة البشرة: يمتازه قناع الفخم بقدرته على التحكم بالزيوت التي تفرزها البشرة، ويخلصك من الشوائب الموجودة على سطحها.

2- يقلل حجم المسامات: ان المسامات الواسعة من المشاكل التي تفسد اطلالتك. لذا، ينصح بتطبيق ماسك الفحم الذي يساعد على تقليص المسامات.

3- علاج حب الشباب: يساعد ماسك الفحم على التخليص نهائياً من مشكلة حب الشباب فهو يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تغذية البشرة.

4-يقاوم أعراض الشيخوخة: إن ظهور االخطوط الرفيعة في وجهك من الامور التي يمكن ان تفسد اطلالتك. لذلك، يعمل قناع الفحم على شد خلايا البشرة.