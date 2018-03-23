حبس إعلامي اعتدى على صديقه بكأس زجاجي.. والسبب ” صورة “

المنامة(صدى):

أصدر قاضِ في البحرين، حكمًا يقضي بحبس إعلامي تلفزيوني مدة شهرين، بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقه في مطعم بالمحرق، بعمل يدوي، فيما لم يتم الكشف عن هوية الإعلامي.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بإختلاف الإعلامي الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، مع المجني عليه بسبب نشره صورة له على تطبيق مشاركة الصور ” إنستجرام ” ، حيث وجد الإعلامي أنها مسيئة له.

وعليه، نشب بينهما خلاف تطور إلى مشادة، حينما التقى الإعلامي بصديقه في أحد المطاعم بسوق المحرق، ليقوم على إثرها بضرب المجني عليه على رأسه من الخلف بكأس ماء زجاجي، ثم أمسك بملابسه وصفعه، الأمر الذي تسبب في سقوط المجني عليه على الأرض، ليغادر الإعلامي المطعم بعد فعلته.

يشار إلى أن المجني عليه، قد تقدم ببلاغ ضد الإعلامي الذي اعتدى عليه، لتتم إحالته إلى المحاكمة، فيما أسندت له تهمة الاعتداء على المجني عليه من قِبل الجهات المختصة.