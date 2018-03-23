بالصور.. شرطة الجوف تضبط مجموعة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

سهو الهشال(صدى):

استمرارا للحملات التى تنفذها شرطة منطقة الجوف بمدينة سكاكا ضمن الحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) فقد نفذت مساء يوم الخميس الموافق ٥-٧-١٤٣٩هـ حملة موسعة متمثلة (قوة الضبط الميداني-وقوة المهمات والواجبات الخاصة – إدارة التحريات والبحث الجنائي- وإدارة المرور- ودوريات الأمن ) ومندوبي الجهات الحكومية ( فرع مكتب العمل- وفرع وزارة التجارة).

وتم ضبط مجموعة من مخالفي أنظمة اﻻقامة والعمل تم تسليمهم للجهة المختصة حسب نوع المخالفة، كذلك عدد من المخالفين للتوطين بمكاتب ايجار السيارات والمكاتب العقارية، بالإضافة لضبط عدد من المخالفات المرورية.

