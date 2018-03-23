أهالي مخطط ” الشخصية الإعتبارية ” : الأمانة ترفض إيصال الكهرباء رغم الحكم القضائي

نايف السالم(صدى):

صرح عدد من الأهالي وملاك منازل، وأراض بمخططين، شمال جدة، أن الشؤون البلدية خاطبت الأمانة، بخصوص تعديات مخطط ” الشخصية الاعتبارية ” عليها؛ بإعتبار أن الأمانة هي من وضعت المخطط التنظيمي لمنازلهم.

وذكر الأهالي، أن الأمانة ترفض إيصال الكهرباء لمنازلهم، بالمخالفة لقرار المحكمة الإدارية، الملزم للأمانة بهذا الشأن، وذلك على الرغم، من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي، بإيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا.

من الجدير بالذكر، أن عدد كبير من الأهالي، اشتروا الأراضي منذ عقدين، ومنهم متقاعدون وآخرون يعملون في الحد الجنوبي، وفقًا لوثائق ومخطط تنظيمي، حيث أعرب الأهالي عن اندهاشهم، من صمت الأمانة طيلة هذه السنوات، على مخالفاتهم وعشوائيتهم.

وعلى صعيد آخر، أوضحت أمانة جدة، أنها شكلت لجنة خاصة، حيال التعدي، وكشف كافة الإحداثات التي تمت، وحصر تلك الأراضي، مع بيان نوعها ومساحتها، وإبداء الرأي، حيال الإشكالية للرفع بها إلى جهات الإختصاص.