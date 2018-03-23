شانق صدام حسين: كنت آمل مشاهدة الندم على وجهه

بغداد(صدى):

” كنت آمل أن أشاهد بعضاً من ملامح الندم على وجهه قبل دقائق من وفاته، لكنه ظل غير متأثر لما يحدث ” ، بتلك الكلمات وصف الطبيب العراقي موفق الربيعي، اللحظات الأخيرة الرئيس الراحل صدام حسين.

وكان ” الربيعي ” هو الذي نفَّذ حكم الإعدام بـ صدام حسين، قبل سنوات حيث، أكد في حوار له مع صحيفة ” التايم ” ، أنه لا يزال محتفظاً بالحبل نفسه الذي تمت عملية الشنق به.

وأوضح ” الربيعي ” أنه هو من سحب ذراع منصة الإعدام التي كان يقف عليها ” صدام ” التي تمت على بُعد بضع بنايات فقط من منزل الطبيب، في حي الخدامية في بغداد.

وأكد أن قيمة الحبل الذي تم تنفيذ به الحكم تجاوزت الملايين، مشيراً إلى أن أماكن عديدة حاولت شراءه بملايين الدولارات، مؤكداً أنه يخطط لإنشاء متحف يحوي كل شيء في تلك الحقبة.