الهضبة ونجوى كرم وماجد المهندس نجوم حفلات اليوم

أماني الغامدي(صدى):

بين ” القاهرة ” و ” دبي ” و ” مسقط ” ، يحيي عدد من نجوم الوطن العربي حفلاتهم الغنائية، اليوم ، حيث نبدأ مع حفل الفنان عمرو دياب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، المقرر إقامته مساء اليوم، حيث تُفتح الأبواب أمام الجمهور بداية من الرابعة عصرًا.

كما تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا على المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية بدبي.

بالإضافة للفنان ماجد المهندس، والذي سيحيي ثاني حفلاته بدار الأوبرا السلطانية بمسقط، بعدما قدم أمس حفلًا ناجحًا علي نفس المسرح.