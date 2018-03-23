زوجة تخلع زوجها بسبب ” قدر “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، لتسببه في حرق ” قدر ” أثناء قيامه بعمل ” فيشار “.

وقالت الزوجة في حيثيات الدعوى التي رفعتها أمام محكمة الآسرة، إنها تعرفت على زوجها داخل محكمة، ونشأت بينهما قصة حب واتفقا على الزواج ورزقهما الله بابنة.

وأضافت أنه بعد فترة تغير وتحول لشخص آخر، وخاصة بعدما زاد عبء الحياة، وعلى إثر ذلك توجهت لمحكمة الأسرة رافعة دعوى خلع ضده، بعدما تجرأ وقام بعمل فيشار مما أدى إلى حرق ” قدر ” بحسب قولها.