بالصور.. القبض على عصابة آسيوية تخصصت في سرقة المراكز التجارية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في إطار جهودها المستمرة والرامية للحد من جرائم السرقة والقبض على مرتكبيها فقد نجحت شرطة منطقة الرياض في الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من عشرة وافدين من جنسية آسيوية.

وكانت توفرت لدى الجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة عن وجود تشكيل عصابي مكون من مجموعة وافدين ينتمون لجنسيات آسيوية يتمثل أسلوبهم الإجرامي باقتحام المراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها، ومن ثم تكسير الخزن الحديدية والاستيلاء على مابداخلها من مبالغ مالية، إضافة إلى سرقة كميات كبيرة من البضائع مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات عليها، وبناءً على تلك المعلومات التي أكدت صحتها التحريات والإجراءات البحثية فقد تكللت تلك الجهود بالإيقاع بأفراد تلك العصابة، بعد وضع كمين محكم لهم، والقبض عليهم جميعاً عند الساعة الثانية من صباح يوم الاربعاء 4/7/1439 هـ، وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات، جاء بعضها مطابق لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة، فضلاً عن مبالغ مالية ولوحات مركبات مسروقة، وقد أسفرت التحقيقات المبدئية عن إقرارهم بجرائمهم وقاموا بالإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التي تعرضت للسرقة حيث عثر عليها متوقفة في أرض فضاء بحي الربوة من نوع دينا أيسوزو، تبين أنها مسروقة بتاريخ 7/4/1439هـ وعثر بداخلها على (عتلات ) حديدية ومقصات وكشافات وقفازات، كما أقروا باقتسام الأدوار و المسروقات فيما بينهم التي بلغت قيمتها النقدية قرابة النصف مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة.

تأتي هذه الجهود في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة من سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء/ فهد بن زيد المطيري.

