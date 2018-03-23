عرض ضخم لـ غاريث بيل بعد الهاتريك الجنوني في شباك الصين

نواف السالم(صدى):

اشتعل الصراع الصيني على نجم ريال مدريد الويلزي غريث بيل؛ عقب إحرازة ثلاثية نارية في شباك المنتخب الصيني؛ في المباراة التي أقيمت أمس قي لإطار الدور نص النهائي من كأس الصين.

وكشفت مصادر عن إعلان نادي صيني رغبته في شراء ” بيل “مقابل 130 مليون يورو ، وهو مبلغ ضخم؛ على الرغم من إعلان ” النجم الويلزي رغبته في الاستمرار بين صفوف الملكي.

وكان الريال يسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية من بيع نجمه الويلزي؛ ليكون قادرًا على شراء نجم ليفربول محمد صلاح، ولاعب البايرن، روبيرت ليفاندوفيسكي.