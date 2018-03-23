500 صاروخ مضاد تحتاجهم أمريكا لمواجهة ” سارمات ” الروسي

موسكو(صدى):

أعلن فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي وقائد سلاح الجو السابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى 500 صاروخ مضاد للتصدي لصاروخ ” سارمات ” الذي ستمتلكه روسيا العام القادم.

حيث أنه من المقرر أن يتزود الجيش الروسي بصاروخ ” سارمات ” الثقيل خلال عامي 2019-2020م، وذلك ليحل محل صاروخ ” فويفودا ” أو ” الشيطان ” ، وفقًا لما تسميه ” الناتو ” .

وأرجع ” بونداريف ” ، وجهة النظر هذه إلى الخبراء الأمريكيين، قائلًا: ” أما صاروخ كينجال (الخنجر) الذي تحمله مقاتلة (ميج-31) الروسية فلا يمكن اعتراضه أبدًا، وبإمكانه تدمير كل الأهداف المحددة له بنسبة 100%.

يشار إلى أن صاروخ ” سارمات ” ، قادر على أن يطوف حول الأرض فضلًا عن المرور بالقطب الجنوبي قبل أن يصيب هدفه، مما سيجبر أمريكا على إنشاء درع صاروخية دائرية حول أراضيها لمواجهة ذلك.