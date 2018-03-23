سفير المملكة بالأردن يعزي أسرة الكاتب فهد الفانك والدبلوماسي الأردني المتوفي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود واجب العزاء لأسرة الكاتب الأردني فهد الفانك في ديوان ال قموه في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان في استقبال سموه أبناء الفقيد وأقاربه ووزير الخارجية السابق معالي الأستاذ ناصر جوده والذي رافق سموه مشياً على الأقدام لتقديم واجب العزاء في الدبلوماسي الأردني الذي وافته المنيه في الرياض خلال فترة تمثيله لبلاده في المملكة الدبلوماسي راكان ابو دلهوم وذلك في ديوان ال هلسه بمنطقة دابوق في عمان، سائلا المولى عزوجل أن يتغمد الجميع بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

