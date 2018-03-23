حسن كراني: حلول طقس ربيعي مائل للصيفي

عادل الحربي(صدى):

أعلن خبير الأرصاد الجوية ” حسن كراني ” ، عن حلول طقس ربيعي مائل للصيفي حيث تتحرك الكتلة الهوائية الحارة للمنطقة الشمالية الشرقية، وذلك ابتداء من فجر يوم الأحد القادم.

حيث تتسرب كتلة من الهواء البارد على المناطق الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب جوي على الشمال، ثم تعود الأجواء الحارة تسيطر من جديد على الخليج ودول بلاد الشام، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل.

كما نشر كراني تغريده على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، يحذر فيها من التقلبات الجوية.

وقال كراني: ” تحرك الكتلة الهوائية الحارة للشمالية الشرقية فجر الأحد يتيح الفرصة لتسرب كتلة هوائية باردة على الشمالية الغربية تؤدي لاضطراب جوي على الشمال لنهاية الأحد بعدها تعاود سيطرتها على أجواء السعودية و الخليج ودول بلاد الشام حتى الأربعاء بحرارة شبه صيفية “.