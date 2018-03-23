فيديو مؤثر لأسرة مريض تودعه قبل لحظات من وفاته

واشنطن(صدى):

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو لعائلة أمريكية وثقت لحظة مُحزنة عاشتها قبل أشهر، حيث تجمعوا حول سرير أحد أحبائهم ليودعوه، بعد أن شُخِّصَ بأنَّه مُصاب بسرطان في المرحلة الرابعة.

ويُظهر المقطع اللحظة التي غنَّت فيها العائلة للمريض والتي صادفت الليلة التي سبقت وفاته؛ إذ تجمعوا معاً ليغنوا أغنيته المفضلة Follow You Follow Me..

وكتبت إحدى أفراد الأسرة تعليقاً على المقطع : ” كانت هذه لحظة جميلة للغاية، وتُظهر حقاً مدى أهمية العائلة ومدى حب هذه العائلة بعضها لبعض، قد نفقد جزءاً من قلوبنا برحيله، لكن هذه العائلة ستظل دائماً وإلى الأبد قوية “.

وتابعت: ” كان السرطان شديداً للغاية، ولم يكن هناك أي شيء يمكن أن يفعله الأطباء للتغلب عليه، اجتمعت العائلة وراءه في كل خطوة “.