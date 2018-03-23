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لجين عمران تذهل متابعيها بفيديو جديد بالبحر

لجين عمران تذهل متابعيها بفيديو جديد بالبحر
نورة الشهري(صدى):

أذهلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر تطبيق ” سناب شات ” لها وهي في البحر .

وظهرت لٌجين ترتدي فستان ذو ألوان زاهية ، على متن يخت وهي تستمتع بمنظر البحر خلفها ، ما أثار إعجاب متابعيها لمحافظتها على جمالها وشبابها رغم تقدمها بالعمر .


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