لجين عمران تذهل متابعيها بفيديو جديد بالبحر
أذهلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر تطبيق ” سناب شات ” لها وهي في البحر .
وظهرت لٌجين ترتدي فستان ذو ألوان زاهية ، على متن يخت وهي تستمتع بمنظر البحر خلفها ، ما أثار إعجاب متابعيها لمحافظتها على جمالها وشبابها رغم تقدمها بالعمر .
#لجين_عمران SnapChat👻 : lojain.omran تابعوني على السناب شات لمختصر سنابات المشاهير رابط بالبايو ☝🏻️ Snap : snapscelebrity ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀.⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
اترك تعليقاً