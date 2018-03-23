” الوزراء ” يلزم ملاك الإبل بترقيمها ويعطيهم مهلة سنة

حمود العنزي(صدى):

أصدر مجلس الوزراء اليوم، قرار بإلزام جميع ملاك ” الإبل ” ، بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة، بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني، للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، ونص القرار على الآتي:

– اتخاذ ما يلزم في شأن تشديد الغرامة الخاصة، بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق، الواردة في جدول الغرامات الخاصة بنظام المرور.

– توعية ملاك الإبل، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد ووزارة النقل، وإمارات المناطق؛ بضرورة توفير الرقابة الكافية على إبلهم.

فيما كُلفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالآتي:

– اتخاذ ما يلزم؛ لتنفيذ ما جاء في البند ” أولًا ” أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة، من تاريخ هذا القرار.

– إعداد الضوابط والإجراءات الخاصة، بالشريحة الإلكترونية للإبل، مع الأخذ في الاعتبار وضع غرامات، في حال عدم وضعها أو نزعها.

– اتخاذ ما يلزم في شأن ضمان، أن تكون الشريحة الإلكترونية، التي توضع على الإبل، ذات مواصفات تسمح للجهات المعنية بقراءتها بسهولة.

– وضع آلية، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية، تمكّن الجهات المعنية من الاستفادة من الشريحة الإلكترونية؛ للتعرف على ملاك الإبل وطرق التواصل معهم.

– استمرار تحديث قاعدة البيانات الخاصة، بالشريحة الإلكترونية للإبل بشكل دوري.

من الجدير بالذكر، أن القرار شمل تكليف إمارات المناطق بمهمة التأكد، من تنفيذ الجهات المعنية مهماتها المشار إليها، أعلاه ضمن الحدود الإدارية التابعة لها، كما تقرر رفع وزارة الداخلية، تقريرًا عن نتائج تطبيق بنود هذا القرار، بعد مرور 3 سنوات من تاريخه، وعن مدى نجاحها في الحد من الحوادث الناتجة من الإبل السائبة، وما تراخ من توصيات بناءً على ذلك.