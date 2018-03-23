دلالات ألوان زي 3 منتخبات لا تحتوي على لون علمها الوطني

نواف السالم(صدى):

مع اقتراب مونديال روسيا 2018؛ الذي لم يتبقى أمامه سوى أشهر قليلة، يكون الضوء مسلطًا على عدد من الأحداث الغربية المرتبطة بكأس العالم والمنتخبات حول العالم .

ومن بين الأحداث اللافتة هو وجود 3 منتخبات فقط ترتدي زي مخالف لألوان علمها الوطني؛ على الرغم من أنه جرت العادة أن ترتدي المنتخبات زي بألوان لها علاقة بأعلامها.

والـ 3 منتخبات هم هولندا صاحب الزي البرتقالي، وإيطاليا بالزي الأزرق، وألمانيا بالأبيض، وجميعها ألوان لا تتعلق بأعلامهم.

وترصد ” صدى ” الأسباب وراء ارتداء الـ 3 منتخبات لتلك الألوان.

يرتدي المنتخب الإيطالي الأزرق في إشارة إلى شعار العائلة المالكة ” سافوي ” التي حكمت إيطاليا بين 1861 و1946، بينما العلم الأن يحتوي على الأخضر والأبيض والأحمر.

واللون البرتقالي في الزي الهولندي يرمز إلى العائلة الهولندية ” أورانج ” أي برتقال، وهي أحد فروع عائلة ” ناسو ” الأوروبية التي حكمت هولندا خلال عهود مختلفة من تاريخ البلاد، ولكن يحتوي العلم الوطني على الألوان : الأحمر، والأبيض، والأزرق.

ويعتمد المنتخب الالماني على الزي الابيض كأساسي والأخضر خيار ثاني؛ حيث تم ارتداء الأبيض؛ لأن الاتحاد الألماني لكرة القدم تأسس عام 1900 حين كان الأبيض هو اللون الوطني للبلاد بين 1867 و1918، وهو علم الإمبراطورية الألمانية السابقة ” بروسيا “.

وعن الأخضرجاء كنوع من عرفان بالجميل لمنتخب إيرلندا الذي كان أول فريق يدعو المنتخب الألماني لخوض مواجهة ودية عام 1951 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بينما علم ألمانيا يضم الأسود والأحمر والذهبي.